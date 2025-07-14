Дошкольные отделения трех школ Ленинского округа отмечены на всероссийских конкурсах

Три школы подмосковного Ленинского городского округа стали лауреатами всероссийских конкурсов по итогам 2024-25 учебного года. Дошкольные отделения Лопатинской и Развилковской школ, а также Видновской гимназии отмечены в числе лучших детских садов страны. Об этом сообщили в пресс-службе главы муниципалитета.

«Наши образовательные организации продемонстрировали передовой педагогический опыт и высокие показатели качества образования на всероссийском уровне. Благодарю руководство и коллективы школ за непрерывное совершенствование профессионального мастерства», — сказал глава Ленинского округа Станислав Каторов.

В пресс-службе уточнили, что дошкольные отделения Развилковской школы и Видновской гимназии получили дипломы победителей Всероссийского смотра-конкурса «Детский сад года», а дошкольное отделение Лопатинской школы — дипломы лауреатов в номинациях «Лучшая дошкольная образовательная организация — 2025» и «Лидер в организации работы с детьми с особыми образовательными потребностями-2025» в ходе конкурса «500 лучших образовательных организаций страны — 2025», который состоялся в рамках VII Всероссийского педагогического съезда «Моя страна» в Санкт-Петербурге.

«Мы представили опыт комплексной коррекционной работы наших специалистов с детьми разных нозологических групп, а также с детьми в периоды кризисов развития и социальной адаптации, с поведенческими и эмоциональными проблемами», — рассказала заместитель директора Лопатинской школы, депутат Совета депутатов Ленинского округа Алена Кокоева.

Кроме того, коллектив Лопатинской школы принял участие во Всероссийском конкурсе проектов и программ по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию детей и молодежи «Гражданин и Патриот России — 2025», где также вошли в число лауреатов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность дошкольного образования.

«Важно внедрять аккуратно, с умом все, что нравится детям, что их готовит к школе, что их делает более развитыми в возрасте от 3 до 7 лет», — сказал губернатор.