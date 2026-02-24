Стало известно, от каких операций хирург откажется даже за большие деньги

Он пояснил, что попытка убрать чрезмерно большой объем жировой ткани за одну процедуру представляет угрозу для жизни.

«Пластическая хирургия — это не волшебство, а серьезная медицина. Истинный профессионал — не исполнитель капризов, а эксперт, который ставит во главу угла здоровье, безопасность и индивидуальность пациента, а не сиюминутную моду. Какие операции врач не станет делать пациентам даже за большие деньги? Это радикальная липосакция. Попытка удалить чрезмерное количество жира за одну процедуру опасна для жизни риском жировой эмболии, грубыми нарушениями контуров тела, неровностями кожи и серьезными метаболическими последствиями», — отметил Алексанян.

По словам врача, еще одна такая операция — это ринопластика «по канонам соцсетей». Он добавил, что слепое следование моде нередко оборачивается утратой индивидуальности и проблемами с дыхательной функцией. Задача хирурга — добиться гармоничного внешнего вида, а не бездумно копировать черты других людей.

В этот список входит радикальное удаление комков Биша. Реклама представляет эту операцию как быстрый способ получить выразительные скулы, но на деле она часто лишает лицо естественной молодой объемности, пояснил специалист. Эти жировые комки являются природным каркасом. Их устранение может спровоцировать преждевременный птоз тканей и истощенный вид лица в будущем, предостерег Алексанян.

Отдельно он выделил установку гигантских имплантатов без учета анатомических особенностей и проведение полной подтяжки лица у пациентов слишком молодого возраста. По мнению специалиста, выбор несоразмерно больших грудных имплантов ведет к постоянным болевым ощущениям и деформациям, а инвазивный лифтинг в раннем возрасте создает неестественную, маскообразную внешность и лишает человека возможности постепенного естественного старения.

