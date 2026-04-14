Сын экс-губернатора Кузбасса Дмитрий Тулеев подал документы в депутаты Госдумы

сегодня в 11:35

Дмитрий Тулеев подал документы для участия в предварительном голосовании «Единой России» перед выборами в Государственную думу 2026 года, сообщает Сiбдепо .

Дмитрий Тулеев, старший сын бывшего губернатора Кузбасса Амана Тулеева, зарегистрировался для участия в партийных праймериз. Информация опубликована на официальном сайте «Единой России».

Тулееву 57 лет. Он родился в поселке Мундыбаш Таштагольского муниципального округа. В анкете указано, что кандидат временно не работает, а сфера деятельности обозначена как «прочее».

До января 2023 года Дмитрий Тулеев возглавлял федеральное казенное учреждение «Сибуправтодор». После ухода с этой должности публичной информации о профессиональной деятельности не появлялось.

Выборы в Государственную думу запланированы на сентябрь 2026 года.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.