Стало известно, может проявляться дефицит витаминов и микроэлементов

Недостаток витаминов и микроэлементов часто вызывает симптомы, схожие с депрессией, отметили психотерапевты Александр Марков и Диана Генварская. Они рассказали, какие вещества особенно важны для работы мозга и эмоционального баланса, сообщает «Крымская газета» .

Эксперты предупреждают, что депрессивные состояния не всегда связаны с психическими нарушениями. Часто причиной становятся дефициты витаминов и микроэлементов, необходимых для нормальной работы мозга.

Клинический психотерапевт Александр Марков отметил, что недостаток магния приводит к тревожности, раздражительности, чувству пустоты и хронической усталости. Магний регулирует работу нейромедиаторов, и при его нехватке мозг становится более восприимчивым к стрессу.

Врач-психиатр Диана Генварская добавила, что дефицит витамина D вызывает подавленность и тревожность, а недостаток витаминов группы B — раздражительность и ухудшение памяти. При нехватке витамина B12 появляются апатия, когнитивная заторможенность и тревога, а дефицит фолиевой кислоты (B9) проявляется тоскливостью и пессимизмом.

Железо необходимо для переноса кислорода в мозге, и его дефицит вызывает усталость, снижение концентрации и безразличие. Недостаток цинка приводит к эмоциональной отстраненности и снижению восприятия, а нехватка омега-3 — к эмоциональной холодности и снижению эмпатии.

Также врачи отмечают, что дефицит йода вызывает апатию и замедленное мышление, а нехватка селена приводит к эмоциональной нестабильности и быстрой утомляемости. Специалисты советуют при появлении депрессивных симптомов обратить внимание на возможные дефициты витаминов и микроэлементов.

