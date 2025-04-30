Стало известно, какие продукты помогут облегчить симптомы анемии

По ее словам, анемия, или «малокровие» в простонародье, характеризуется снижением уровня гемоглобина и эритроцитов, часто сопровождающимся дефицитом железа в организме. Эта проблема довольно распространена среди населения России. Ранние признаки могут включать повышенную утомляемость, снижение артериального давления, бледность и сухость кожи, а также выпадение волос.

Недостаток форменных элементов крови, ответственных за транспортировку кислорода, приводит к ощущению нехватки энергии, пояснила врач.

Она добавила, что для точной диагностики состояния организма необходимо провести лабораторные исследования. В первую очередь, следует сдать общий анализ крови, обращая внимание не только на уровень эритроцитов и гемоглобина, но и на содержание ретикулоцитов. Повышенный уровень последних свидетельствует о том, что организм пытается компенсировать дефицит и активно противодействует развитию анемии.

«Получить недостающее железо можно из красного мяса, но только этим нельзя ограничиваться. Придется прибегать к лечению таблетками. Однако и здесь есть масса подводных камней. Есть препараты железа двухвалентные и трехвалентные: одни дают больше осложнений со стороны желудочно-кишечного тракта, другие дают меньше», — рассказала Романенко в эфире радио Sputnik.

Коррекция рациона также играет важную роль. Определенные продукты могут препятствовать усвоению железа. К ним относятся молочные продукты, яйца, кофе, чай и продукты с высоким содержанием крупноволокнистой клетчатки. Поэтому прием железосодержащих препаратов следует разграничить во времени с употреблением этих продуктов, заключила специалист.