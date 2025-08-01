Стало известно, какие диеты приводят к выпадению волос

Жесткие ограничения в питании и обезвоживание могут привести к ломкости и выпадению волос, сообщила РИАМО врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева.

«Волос на 85% состоит из белка кератина. Чтобы волосы были здоровыми, в рационе обязательно должны присутствовать качественные белковые продукты: яйца, красное мясо, жирная рыба (лосось, скумбрия). Для усвоения белка и синтеза кератина необходимы витамины группы В. Их лучшие источники — печень, гречневая крупа, орехи и цельнозерновые продукты. Особое внимание стоит уделить тыквенным семечкам — они содержат цинк, магний и аминокислоты», — сказала Филева.

Она добавила, что вреднее всего для волос жесткие диеты с резким ограничением калорий и белка.

«Когда организм недополучает питательных веществ, он в первую очередь экономит на волосах и ногтях. Вредит и избыток простых углеводов (сахар, белая мука), который провоцирует воспаление волосяных луковиц. Для здоровья волос важна не только еда, но и правильный питьевой режим. Обезвоживание делает волосы сухими и ломкими, поэтому 1,5–2 литра жидкости в день — обязательный минимум», — подчеркнула врач.

Филева отметила, что алкоголь лучше ограничить, так как он не только обезвоживает организм, но и мешает усвоению цинка и витаминов группы В.

«Но иногда сбалансированной диеты бывает недостаточно для решения проблемы. Волосы — индикатор здоровья всего организма, и, если даже при правильном питании волосы продолжают выпадать в течение 3 месяцев или больше, нужно искать другие причины», — резюмировала специалист.

2 августа будет отмечаться Международный день осведомленности об алопеции (выпадении волос). В числе причин алопеции называют стресс, неправильный образ жизни, нехватку витаминов, генетическую предрасположенность, гормональный сбой.