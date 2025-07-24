Стало известно, как защититься от псевдотуберкулеза при употреблении салатов

Сотрудники петербургского Роспотребнадзора сообщили, что в летний период часто активизируется такое заболевание, как псевдотуберкулез. Несмотря на созвучное название, это заболевание не имеет ничего общего с настоящим туберкулезом, но все равно является неприятным. Эксперты рассказали, как происходит заражение через салаты с капустой, а также что делать, чтобы себя защитить, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

Опасность представляет бактерия с научным названием Yersinia pseudotuberculosis. Эта бактерия особенно хорошо размножается при температуре от плюс 2 до 6 градусов — именно такой режим поддерживается в большинстве домашних холодильников. Простые меры предосторожности могут значительно уменьшить вероятность заражения этим коварным заболеванием, которое наиболее распространено именно в летние месяцы.

Как попадает инфекция в пищу

Заражение чаще всего происходит через свежие овощи и салаты, которые не прошли должную обработку. Особенно опасны корнеплоды — морковь, капуста и лук.

Бактерии могут находиться повсюду вокруг нас. Они живут в почве, на растениях и в воде. Особенно опасны больные грызуны, которые выделяют вредные микроорганизмы с испражнениями и загрязняют все вокруг.

По данным Роспотребнадзора, россиянам следует знать, что риск заражения повышается, если овощи выращивались в плохих условиях, поливались водой из загрязненных водоемов или неправильно подготавливались к хранению.

Как защититься

Бактерии могут активно размножаться, если овощи плохо очищены, долго находятся в воде при замачивании, не обдаются горячей водой после первичной обработки, а готовые овощные салаты хранятся в холодильнике. Такие условия опасны, ведь после заражения человек не сразу почувствует недомогание — болезнь проявится только через неделю-полторы. Когда инкубационный период закончится, температура тела может подняться до 40 градусов, появится головная боль, начнут болеть мышцы и суставы, а на теле и конечностях выступит сыпь. Чтобы избежать этих неприятностей, врачи советуют тщательно мыть овощи и сортировать их перед тем, как положить в холодильник.

Для безопасного употребления овощей рекомендуется перед едой обдавать их кипятком. Лучше готовить свежие овощные салаты прямо перед тем, как сесть за стол. После нарезки сырых продуктов обязательно помойте и просушите все кухонные инструменты. Старайтесь не держать дома сырые овощи с прошлого года, особенно это касается капусты, моркови и лука.

Если вы заметили признаки псевдотуберкулеза, не откладывайте визит к врачу. Чем раньше начнется лечение, тем быстрее вы поправитесь и вернетесь к нормальной жизни.

Чтобы уберечься от болезней, специалисты Роспотребнадзора рекомендуют надевать перчатки во время садовых работ на даче. Важно держаться подальше не только от диких животных и птиц, но и от обычных городских голубей. Последние могут быть переносчиками разных опасных заболеваний, включая орнитоз, сальмонеллез, солилез и псевдотуберкулез.