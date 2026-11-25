Белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала фотографии с тропического курорта, где отдыхает с женихом — бразильским бизнесменом Георгиосом Франгулисом, сообщает «Сайт MK.Ru» .

Экс-первая ракетка мира показала в соцсети пляжные наряды и образы для прогулок в окрестностях отеля. На одном из снимков она позировала в белой майке и ультракороткой юбке с пайетками.

В отпускной гардероб спортсменки также вошли трикотажные полосатые шорты и шелковые шорты в бельевом стиле. На пляже Соболенко носила полупрозрачные белые брюки поверх бикини.

На другом кадре теннисистка сделала селфи, пока жених целовал ее в шею.

«Режим dnd включен», — написала спортсменка под публикацией, обозначив режим «не беспокоить».

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.