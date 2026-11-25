Телеведущая Регина Тодоренко рассказала, что увлечение Влада Топалова ледяными ваннами вызывает у нее опасения. При этом она поддерживает заботу мужа о здоровье, сообщает «Царьград» .

На церемонии Voice Man Awards Тодоренко ответила на вопросы журналистов о процедурах, которыми увлекается ее супруг. По словам телеведущей, в 41 год певец прекрасно выглядит, и она это ценит.

«Честно? Боюсь, что от этих ледяных ванн можно что‑нибудь отморозить», — призналась Тодоренко.

Затем телеведущая перевела разговор в шутку, связав совместный отдых с появлением детей. У пары трое сыновей: Михаил (Майкл) родился в декабре 2018 года, Мирослав — в июле 2022 года, Федор — в сентябре 2025 года.

Ранее в программе «Пожалуйста, не рассказывай» супруги вспоминали случай на Байкале. Топалов рассказал, что после серьезного отравления его мучили судороги, а жена начала снимать видео. По словам певца, ее поведение его ошарашило.

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