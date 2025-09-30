Стало известно, что делать метеозависимым при повышенном атмосферном давлении

30 сентября в Московском регионе зафиксирован аномальный скачок атмосферного давления, который может побить все предыдущие показатели. Информационный портал MIR24.TV рассмотрел вопрос о том, как это природное явление может повлиять на здоровье людей с метеочувствительностью и как им быть в этот период.

По мнению заместителя директора Института терапии ПИМУ Натальи Боровковой, сезонные изменения погодных условий способны негативно отражаться на самочувствии определенной категории жителей России.

Боровкова отметила, что метеозависимость чаще всего проявляется у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и пожилых граждан. По словам специалиста, проблема касается прежде всего тех пациентов, которые не уделяют должного внимания своему лечению: откладывают визит к врачу при таких заболеваниях, как гипертония, или пропускают профилактические медосмотры. Эксперт подчеркнула, что именно ответственное отношение к здоровью является ключевым фактором, определяющим качество и продолжительность жизни человека.

Пожилые люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями и проблемами опорно-двигательного аппарата могут особенно страдать от метеозависимости. Эксперт отмечает, что регулярное наблюдение у специалистов — терапевта или кардиолога — может значительно снизить негативное влияние погодных изменений на самочувствие людей старшего возраста. Основной рецепт борьбы с метеочувствительностью прост: забота о здоровье поможет пожилым людям легче переносить капризы погоды.

Ранее сообщалось, что в Москве 30 сентября побит рекорд по высокому атмосферному давлению. В 8 утра атмосферное давление достигло 766,1 мм рт. ст. (1021,2 гПа), обновив рекорд 1942 года.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.