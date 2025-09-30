В Москве побит рекорд 30 сентября по высокому атмосферному давлению

Вечером 29 сентября в столице атмосферное давление начало расти и утром 30 сентября достигло рекордных показателей для этого дня, сообщила главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«Рекорд 30 сентября, который ранее принадлежал 1942 году, уже побит. В 8 утра 30 сентября атмосферное давление достигло 766,1 мм рт. ст. (1021,2 гПа)», — написала Позднякова в своем Telegram-канале.

Она добавила, что давление продолжает расти.

По словам синоптика, 30 сентября может войти в число трех дней с самым высоким давлением за месяц. Так, самое высокое давление в первом осеннем месяце зафиксировали 28 сентября 2017 года — 768,3 мм рт. ст. (1024, 4 гПа).

Также 29 сентября в Москве зафиксировали новый рекорд высокого атмосферного давления для этого дня. Базовая метеостанция на ВДНХ в 12:00 показала отметку в 764,5 мм рт. ст., что на 1,6 мм рт. ст. выше, чем было в 2021 году.

