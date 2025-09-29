Москва впервые с 2021 года обновила суточный рекорд высокого давления

В полдень 29 сентября синоптики в Москве зафиксировали новый рекорд высокого атмосферного давления в течение суток. Базовая метеостанция на ВДНХ в 12:00 показала отметку в 764,5 мм рт. ст., что на 1,6 мм рт. ст. выше, чем было в 2021 году, об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«Такое значение превышает норму на 17-18 единиц, и жители столицы словно виртуально опустились в шахту глубиной 175 метров — это даже ниже, чем второе „по глубине“ место на суше — соленое и бессточное озеро Ассаль в Джибути (Африка). Его побережье находится на 155 метров ниже уровня моря», — пояснил синоптик.

В настоящее время на атмосферное давление в российской столице продолжает влиять обширный барический максимум, из-за чего атмосферное давление еще может увеличиться. Только после 21:00 по московскому времени станет известно точное значение нового рекорда.

Леус отметил, что уже во вторник, 30 сентября, в Москве снова может обновиться рекорд высокого атмосферного давления. Показатель в 764,1 мм рт. ст. на эту дату был установлен еще в 1942 году, но может быть превышен до отметки в 765 мм рт. ст.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в октябре в Москве ожидается второе бабье лето. Температурные показатели в начале месяца могут превышать климатическую норму на 1-2 градуса.

