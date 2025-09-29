Еще одно бабье лето: Тишковец рассказал о погоде в октябре

Специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что среднемесячная температура воздуха в начале октября в средней полосе России ожидается на 1-2 градуса выше климатической нормы.

«Октябрь — один из самых хмурых месяцев в году, но тем не менее с понедельника инициатива перейдет к южной периферии антициклона, поэтому осадки маловероятны. До конца недели ночью в Москве посвежеет до +2℃…+5℃, а днем будет до +9 ℃…+12℃», — сказал синоптик в эфире радио Sputnik.

По его словам, антициклон станет причиной ясной погоды на большей части Восточно-Европейской равнины. В предутренние часы вторника, среды и четверга ожидается колебание температуры около нуля градусов, с вероятностью незначительных заморозков.

В середине выходных дней воздух прогреется до +10…+15 градусов Цельсия благодаря солнечной активности. Октябрь ожидается в пределах нормы, несмотря на обычные для этого времени года небольшие атмосферные колебания. И, конечно, зимние явления, включая первый снег, пока не предвидятся, заключил Тишковец.

