Стали известны самые курящие регионы России

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По данным Минздрава РФ, примерной каждый пятый житель страны старше 15 лет курит табак. Доля курящих составила 18,5%, сообщает ТАСС .

Больше всего граждан, любящих табак, живет в Еврейской автономной области. Там доля курящих составила 34,38%. Также курение распространено в Амурской области (28,78%), Республике Бурятия (27,70%).

Самым некурящим регионом оказалась Чеченская Республика (0,2%). На втором месте в топе расположилась Республика Ингушетия (6,17%). Замыкает тройку Кабардино-Балкарская Республика (10,31%).

Наибольший объем розничных продаж сигарет и папирос в начале года был в Магаданской области (0,34 тыс. штук). Наименьший — в Чеченской Республике (0 тыс. штук).

Ранее врач Екатерина Демьяновская рассказала, что курение разрушает сосуды и дыхательные пути за 5 лет. Из-за этого процесса страдают легкие, иммунитет и кожа.