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Специалисты роддома Балашихи 18 марта организуют выездной приемный день в Реутове

18 марта в 14:00 специалисты Балашихинского родильного дома — врач акушер-гинеколог и врач-неонатолог — посетят женскую консультацию Реутовской клинической больницы для проведения выездного дня открытых дверей. Подобные мероприятия для будущих родителей проводятся на регулярной основе, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Мы покажем презентацию о родильном доме, познакомим с нашими специалистами, продемонстрируем оснащение родовых боксов и палат, а также ответим на все вопросы будущих родителей. Ждем вас», — поделился заведующий родовым отделением, врач акушер-гинеколог Вячеслав Клемин.

Такие встречи помогают будущим родителям осознанно выбрать родильный дом и укрепить доверие к специалистам, не покидая своей женской консультации.

В завершение встречи специалисты проведут розыгрыш подарочных сертификатов от родильного дома.

Мероприятие пройдет в конференц-зале Центральной городской клинической больницы. Место встречи: г. Реутов, ул. Ленина, д. 2. Предварительная запись не требуется, вход свободный.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.