Специалисты Раменской больницы приняли участие в обсуждении актуальных проблем медицины

сегодня в 14:36

Специалисты Раменской больницы приняли участие в ежегодной научно-практической конференции с международным участием «Декабрьские чтения: МедПРОСВЕТ-2025». Событие объединило ученых, врачей, преподавателей, студентов, представителей ведущих университетов и клиник, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Цель мероприятия — обсуждение актуальных проблем медицины, обмен опытом и внедрение новых технологий в практику здравоохранения.

В первый день конференции студенты и гости мероприятия услышали доклады специалистов Раменской больницы по секции «Новые трансформационные подходы в адаптации нового сотрудника в медицинском коллективе»:

«Наставничество как модель быстрой адаптации нового сотрудника в коллективе» (заслуженный врач РФ, главный врач Раменской больницы Маркитан С. В.);

«Нынешние студенты медицинских вузов — наши завтрашние сотрудники» (старшая медицинская сестра Бронницкой больницы Акишина Е.Г.);

«Корпоративная культура в Раменской больнице» (заместитель главного врача по кадрам Раменской больницы Вахрушев С. Л.); «Социальные мероприятия как инструмент адаптации молодых специалистов» (председатель Совета молодежи Раменской больницы Кузьминов Е.Р.).

Помимо этого, слушателями конференции стали школьники медицинского класса Ильинской СОШ № 25. На встрече ребята смогли ближе познакомиться с Государственным университетом просвещения и задать интересующие вопросы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.