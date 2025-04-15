Специалисты подмосковного онкодиспансера провели мастер-класс для студентов

Современные технологии стремительно проникают в сферу образования, открывая новые горизонты для обучения и профессиональной подготовки. Одним из таких инновационных подходов стал мастер-класс, проведенный специалистами Московского областного онкологического диспансера, где студенты смогли окунуться в мир медицины через призму виртуальной реальности. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Использование VR-очков в медицинском образовании — это не просто модный тренд, а реальный инструмент, который позволяет студентам получить практический опыт без риска для пациентов. Виртуальная реальность дает возможность детально изучить анатомию человека, отработать сложные хирургические манипуляции и даже «присутствовать» на операциях», — рассказала врач-онколог отделения противоопухолевой лекарственной терапии № 9 областного онкодиспансера Марина Губенко.

Студенты университета имени Вернадского остались под большим впечатлением от мастер-класса. Многие отметили, что использование VR-очков помогло им по-новому взглянуть на будущую профессию и осознать важность непрерывного обучения и самосовершенствования.

Специалисты Московского областного онкологического диспансера демонстрируют пример того, как инновации могут служить на благо общества, делая образование доступнее и эффективнее.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что форумы и съезды врачей позволяют привлекать медиков на работу в Подмосковье.

«Еще одна тема, которая волнует всех и нас — это врачи. Врачей не хватает. Врачи нужны. И учителя нужны. И мы претендуем на то, что мы заинтересованы во всем самом умном и профессиональном. Поэтому мы не скрываем, что в том числе такое общение позволяет нам находить новых партнеров, учиться и совершенствоваться», — сказал Воробьев на съезде детских врачей Московской области.