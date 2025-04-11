Специалисты онкодиспансера Подмосковья выступили на региональной конференции онкологов

С каждым годом ученые и практикующие врачи открывают новые горизонты в лечении и диагностике онкологических заболеваний, внедряя передовые технологии и инновационные подходы, поэтому специалисты Московского областного онкологического диспансера выступили на научно-практической конференции «Горизонты в онкологии: новые технологии и инновации», при этом став научным организатором данного мероприятия. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Важной темой обсуждения стали инновационные подходы к лечению рака. Представители диспансера поделились успешным опытом применения иммунотерапии и таргетной терапии — методов, которые уже доказали свою эффективность в борьбе с различными формами рака. Эти технологии направлены на активацию иммунной системы пациента или блокировку специфических молекулярных мишеней опухоли, что позволяет минимизировать побочные эффекты по сравнению с традиционной химиотерапией», — рассказал заместитель главного врача по организационно-методической работе Валерий Довбуш.

Выступления представителей Московского областного онкологического диспансера вызвали живой интерес у участников конференции. Их опыт продемонстрировал важность интеграции науки и практики для достижения новых высот в лечении рака. Обмен знаниями и сотрудничество между специалистами региона помогают ускорить процесс внедрения новейших технологий в повседневную медицинскую практику.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.