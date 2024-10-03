Специалисты МОДКТОБ спасли руку ребенка после падения с дерева

В Московскую областную детскую клиническую травматолого-ортопедичекую больницу (МОДКТОБ) поступил 16-летний мальчик после падения с дерева. Проведенная диагностика выявила у пациента оскольчатый перелом лучевой кости, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Перед операцией провели антибактериальную терапию, так как ссадина была загрязнена и находилась в области хирургического вмешательства. В ходе операции устранили смещение отломков лучевой кости и зафиксировали их стержнями», — рассказала врач-травматолог-ортопед Джамиля Кукуева.

Мальчика уже выписали домой на долечивание под наблюдением врачей поликлиники. Ему предстоит реабилитационной период, а после срастания кости — повторная операция для удаления металлических фиксаторов. Затем — следующий этап реабилитации и восстановления функций руки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.