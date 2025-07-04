Все налаживается: на этих выходных в Крыму начнет активно прогреваться вода

сегодня в 15:38

Метеоролог: на выходных в Крыму из-за смены ветра начнет прогреваться вода

Начальник Гидрометцентра РК Татьяна Любецкая рассказала, какую температуру воды в море в Крыму стоит ожидать на выходных, сообщает «Крымская газета» .

Как отметила метеоролог, на полуострове прекратится северо-западный ветер. В связи с этим морская вода начнет прогреваться гораздо быстрее.

«На выходных температура воды на западном, восточном и южном побережьях Крыма прогнозируется в районе 22 градусов выше нуля, в Азовском море — плюс 23. Все налаживается», — заявила она.

По поводу температуры воздуха Любецкая рассказала, что благодаря Азорскому антициклону в Крыму установится сухая и жаркая погода. Скоро столбики термометров поднимутся до плюс 35.