Эксперт Ткачук рассказал о рисках продукции с большими скидками в рамках акций

Онлайн-продавцы и торговые сети вышли с инициативой урегулировать порядок предоставления скидок на маркетплейсах Wildberries и Ozon. Отдельного внимания заслуживает экономическая составляющая таких ценовых акций, заявил РИАМО председатель комитета по сертификации и лицензированию Ассоциации экспортеров и импортеров (АЭИ) Игорь Ткачук.

По его словам, чтобы продавать товары с существенными скидками, необходимо обеспечить минимальную себестоимость, в противном случае бизнес не получит прибыли.

«При формировании отпускной цены существенную долю занимают затраты на разрешительную документацию и обязательную маркировку в системе „Честный знак“. Следовательно, предложения со снижением цены до 70% нередко появляются без надлежащего подтверждения качества продукции, что представляет серьезный риск для потребителя. Именно этот аспект, на наш взгляд, является ключевым при формировании конечной стоимости», — полагает Ткачук.

Маркетплейсы постепенно вводят обязательную проверку документов, однако многие продавцы не владеют информацией о перечне требуемых бумаг и не готовы закладывать соответствующие расходы в бюджет, отмечает эксперт. Между тем с осени 2024 года в стране усилен надзор за испытательными лабораториями и органами по сертификации; после внеплановых проверок деятельность ряда учреждений была приостановлена. Эти меры свидетельствуют о нацеленности рынка на прозрачность и строгое соблюдение требований технических регламентов и ГОСТов, уверен Ткачук.

«Мы разъясняем необходимость испытаний и подготовки образцов продукции. При зарубежном производстве образцы должны ввозиться в соответствии с Решением Совета ЕЭК от 12 ноября 2021 г. № 130 „О порядке ввоза на таможенную территорию Евразийского экономического союза продукции, подлежащей обязательной оценке соответствия…“, что обязательно отражается в таможенной декларации», — констатирует эксперт.