Подвиг врачей в годы Великой Отечественной войны отразили на выставке в Солнечногорске

Выставка «Бойцы невидимого фронта», посвящённая подвигу врачей в Великой Отечественной войне, начала работу в холле главного корпуса стационара Солнечногорской больницы. Она приурочена к 80-летию Победы и создана при содействии Солнечногорской художественной школы, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Главными авторами стали ее ученики в возрасте 13 — 15 лет. На художественных полотнах они изобразили медицинских работников, самоотверженно выполнявших свой профессиональный долг.

«У многих учеников художественной школы родители работают в больнице, и дети знают о работе медиков не понаслышке. Врачам и пациентам, которые проходят лечение в нашей больнице, выставка понравилась», — рассказал хирург Солнечногорской больницы Михаил Строителев.

Выставка — первый совместный проект Солнечногорской больницы и художественной школы. Она продлится до конца августа. Посетить её могут все желающие. Экспозиция размещена на первом этаже.

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