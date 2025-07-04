В Богородском округе реализуют программу социальной газификации

Дожди не стали препятствием для специалистов газовой службы, которые с неизменным энтузиазмом продолжают важную работу по газификации Подмосковья. С профессиональной выдержкой они выполняют свои задачи, несмотря на все капризы летней погоды, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В деревне Ивашево Богородского округа уже завершены основные работы: 58 домов полностью подготовлены к подключению природного газа. Специалистам пришлось преодолеть немало трудностей — от деревенской распутицы до сложностей с доставкой оборудования. Но благодаря их упорству и слаженной работе проект выходит на финишную прямую.

Все работы проводятся в рамках государственной программы «Социальная газификация», которая действует на территории всей Московской области. Эта программа предусматривает комплексный подход: полное сопровождение проекта от проектирования до ввода в эксплуатацию; льготные условия подключения для жителей; минимальные сроки реализации за счет оптимизации процессов.

Особенностью программы является то, что все работы — от прокладки газопровода до подключения домов — выполняются по единому договору. Это позволяет значительно сократить сроки и снизить финансовую нагрузку на жителей.

Сейчас в Ивашево остается завершающий этап — пуск газа. Уже в ближайшие недели жители деревни смогут оценить преимущества современного и экологичного топлива. А газовики, закончив работу в одном населенном пункте, отправятся в следующий — ведь впереди еще много домов, ждущих своего подключения.

Эта масштабная работа — яркий пример того, как государственные программы в сотрудничестве с профессионалами своего дела меняют к лучшему жизнь в отдаленных уголках Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что с 2020 года количество нуждающихся в газе жителей региона сократилось в четыре раза. На карте остается все меньше негазифицированных точек.

«Мы активно реализуем президентскую программу, которая позволила уже обеспечить перемены для более 320 тысяч жителей. У нас самый большой объем в стране. Продолжаем и нашу областную программу газификации. Задача — вести эту важную работу с таким же качеством, темпами, удобными сервисами для людей. По решению президента год назад эта программа стала распространяться и на СНТ — к 2030-му нам предстоит газифицировать почти 1 000 садовых товариществ. И первые 70 планируем в текущем году. Для жителей это очень важно, многие хотят находиться на дачах круглый год, а для этого нужен комфорт — с газом совсем другая жизнь», — рассказал Воробьев.