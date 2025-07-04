Балкон рухнул на пенсионерку, выходящую из отделения банка в Омске

В Омске балкон рухнул прямо на ступеньки отделения банка и выходящую из него пожилую женщину. Пенсионерка чудом не получила серьезных травм, сообщает 112 .

Инцидент произошел в пятницу у дома № 232/1 на улице Герцена. Сильный ветер валил деревья, остановки и срывал кровли зданий.

На опубликованных кадрах видно, как в городе бушует непогода. Пенсионерка держится за перила и спускается по лестнице. Затем на ступеньки и женщину падают обломки балкона с 8-го этажа жилого дома.

По словам очевидцев и сотрудников МЧС, в результате происшествия пенсионерка практически не пострадала и отказалась от госпитализации.