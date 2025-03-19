Специалист Подмосковья рассказал об образовательном треке в медицинских профессиях

Медицинская школа МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского приняла участие в фестивале-выставке о детях #ярастувРоссии, который прошел 15 марта 2025 года в Москве. В рамках мероприятия руководитель проекта Андрей Каторгин выступил на публичной дискуссии, посвященной образовательному треку в медицинских профессиях, а также провел мастер-класс по оказанию первой помощи, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Публичный разговор вызвал большой интерес среди школьников и их родителей, которые узнали о различных средних и высших медицинских специальностях, особенностях обучения и перспективах профессии врача. Руководитель проекта подчеркнул важность осознанного выбора профессии и рассказал о возможностях, которые предоставляет медицинская школа МОНИКИ для профориентации будущих медиков и знакомства с различными специальностями.

Мастер-класс по первой помощи стал популярным и запоминающимся событием фестиваля. Участники смогли научиться базовым навыкам оказания доврачебной помощи: от сердечно-легочной реанимации до остановки кровотечений и обработки ожогов. Особое внимание уделялось практическим упражнениям, чтобы все могли закрепить полученные знания.

Декан факультета усовершенствования врачей МОНИКИ им. Владимирского Татьяна Чернявская подчеркнула важность участия специалистов медиков МОНИКИ в подобных мероприятиях и отметила их значимую роль в формировании интереса к медицинским профессиям среди молодежи.

«Участие в таких фестивалях — это не просто возможность рассказать о нашей работе, но и шанс вдохновить новое поколение на выбор медицины, как жизненного пути. Мы стремимся показать школьникам, что профессия врача — это огромная ответственность, требующая знаний, терпения и желания помогать людям. Очень важно, чтобы будущие абитуриенты делали осознанный выбор, понимая, что медицина — это призвание», — рассказала декан факультета усовершенствования врачей МОНИКИ им. Владимирского Татьяна Чернявская.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.