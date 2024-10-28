Специалист паллиативного центра Подмосковья рассказала о значимости эгротерапии

27 октября — Всемирный день эгротерапии. Он был утвержден в 2010 году для привлечения внимания к проблемам людей, потерявших в результате болезней или травм способность к движению, координации, выполнению обыденных действий. Термин эрготерапия в дословном переводе обозначает трудотерапию, но на самом деле это целый комплекс мероприятий, направленных на восстановление или поддержание физического и психологического здоровья пациента, другими словами это социально-бытовая адаптация пациента. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Кто нуждается в эрготерапии? Пациенты с ДЦП, расстройствами аутистического спектра, последствиями травмы головного мозга, повлиявшими на скорость и качество мыслительных процессов. А также при болезни Альцгеймера, рассеянном склерозе, ревматоидном артрите, церебральном параличе. Пациенты с расстройствами психического здоровья, характеризующимися потерей элементарных навыков выполнения повседневных дел, последствиями перенесенного инсульта и инфаркта.

Для выработки плана работы с пациентом соблюдаются следующие критерии: выбор занятия должен соответствовать индивидуальности человека с ограничениями жизнедеятельности, культурным особенностям его среды, занятие должно учитывать пол и возраст пациента, при выборе занятия необходимо учитывать как сильные, так и слабые стороны пациента, а также характер деятельности, уровень сложности занятий должен постепенно повышаться, для чего следует определить продолжительность их выполнения, интенсивность физических и умственных усилий, число этапов, сложность выполнения, количество людей, с которыми пациенту приходится контактировать, круг обязанностей, объем требуемой помощи.

«С помощью реабилитационных мероприятий больной человек возвращается в общество с достижением максимально возможной самостоятельности и независимости в быту, общественной и профессиональной деятельности», — прокомментировала руководитель координационного центра паллиативной медицины Московской области Анна Шестакова.

Эрготерапия проводится в отделениях реабилитации, либо на дому по программе составленной реабилитологами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.