МФЦ Подмосковья изменят график работы в День народного единства

Центры госуслуг «Мои Документы» в Московской области будут закрыты 4 ноября 2026 года в связи с Днем народного единства, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Все отделения МФЦ в Подмосковье будут закрыты 4 ноября 2026 года. Жителей региона просят заранее планировать визит с учетом праздничного выходного.

3 ноября все МФЦ работают в штатном режиме. С 5 ноября офисы вернутся к обычному режиму в соответствии со своим расписанием. Уточнить график конкретного отделения можно на официальном сайте.

Большинство государственных услуг доступны в электронном виде на региональном портале госуслуг круглосуточно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.