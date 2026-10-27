В Подмосковье подали более 8,5 тыс онлайн-заявок на бесплатное подключение газа

Жители Подмосковья с начала года подали на региональном портале госуслуг свыше 8,5 тыс. заявлений на заключение договора о подключении в рамках догазификации. Оформлять заявки помогает искусственный интеллект, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

С начала года на портале госуслуг Подмосковья подали свыше 8,5 тыс. заявлений на заключение договора о подключении в рамках догазификации.

Услуга доступна в разделе «Жилье» — «Подключение к сетям». Для подачи заявления нужно авторизоваться через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), заполнить онлайн-форму и приложить необходимые документы.

Искусственный интеллект проверяет прикрепленные файлы и выявляет некорректно загруженные документы. Это позволяет исправить ошибки до отправки заявления в ведомство.

В Мингосуправления уточнили, что заключить договор на бесплатную догазификацию могут жители Подмосковья, которые относятся к льготным категориям и владеют домами. Работы по подведению газа бесплатно выполняют не только до земельного участка, но и внутри домовладения.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев подчеркнул важность программы социальной газификации, которая пришлась по душе многим жителям Подмосковья.

«Вы знаете, что это президентский проект и это, я позволю себе сказать, маленькое чудо очень пришлось по душе нашим жителям. Московская область самая большая по количеству домовладений», — сказал Воробьев.