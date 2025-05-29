Социальные факторы и генетика: названы причины возникновения тревожности

Среди психологических причин тревожности выступают стресс на работе и дома, склонность к перфекционизму, проблемы с самооценкой и самокритикой, сообщила РИАМО специалист Московской службы психологической помощи населению департамента труда и социальной защиты населения Екатерина Игонина.

«В случае психологических причин имеют значение социальные факторы, личностные особенности и психотравмирующие события — стресс на работе и дома, ощущение „несоответствия“ предъявляемым обществом требованиям и ожиданиям, склонность в перфекционизму, проблемы с самооценкой и чрезмерной самокритикой, а также различные негативные происшествия, потери, несчастные случаи, конфликтные ситуации», — сказала Игонина.

Она добавила, что существуют и физиологические причины возникновения тревожности. К ним относятся генетическая предрасположенность и нарушение химического баланса в головном мозге.

«При наличии предрасположенности некоторые люди изначально более подвержены тревожным расстройствам. Тут дело в особенностях работы нервной системы. А бывает иначе, когда усиление беспокойства происходит из-за изменений уровня нейромедиаторов (серотонина, норадреналина и дофамина), влияющих на регуляцию эмоций», — рассказала специалист.

Игонина отметила, что при этом наличие физиологической природы повышенной тревожности не исключает возможность успешного достижения эмоциональной стабильности. Но чаще всего повышенная тревожность — это совокупность причин, поэтому бывает трудно определить, что ее порождает.