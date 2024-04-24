Сотрудники центра охраны материнства Подмосковья сдали около 10 литров крови

24 апреля на базе детской поликлиники № 2 в конференц-зале прошла традиционная акция, посвященная прошедшему в выходные дни национальному дню донора. Выездная бригада станции переливания крови Люберецкой областной больницы приехала в Московский областной центр охраны материнства и детства (МОЦОМД), чтобы взять цельную кровь у всех желающих сотрудников, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

В сдаче крови приняли участие 20 специалистов всех структурных подразделений центра: врачи и медицинские сестры детской больницы, родильного дома, поликлиник.

«Это уже не первое подобное совместное мероприятие между нашими учреждениями. Хочется отметить, что любой желающий при отсутствии противопоказаний может сдать цельную кровь и заполнить необходимые документы. Вам проверят гемоглобин, спросят о перенесенных заболеваниях и измерят давление. Если все хорошо, следом возьмут полный анализ на инфекции, и вы сможете приступить к сдаче. Но помните, что донор должен быть совершеннолетним, весить более 50 кг, не болеть онкологией, туберкулезом, и инфекциями, передающимися половым путем, у него не должно быть операций по удалению органов, за исключением аппендицита. Нельзя сдавать кровь беременным и кормящим женщинам, во время менструации. Людям с татуировками или пирсингами на теле разрешается быть донором не раньше года после их нанесения или прокалывания. За несколько дней до сдачи крови или плазмы необходимо исключить алкоголь, острую, соленую, жареную и жирную пищу. На ужин перед сдачей крови или плазмы — блюда из отварных продуктов и ничего жареного. Завтракать обязательно!» — рассказал врач-трансфузиолог Светлана Несходимова.

После процедуры донор получит справку об освобождении от работы на два дня, а также компенсацию за питание. Любой желающий при отсутствии противопоказаний может стать донором. Станция переливания крови в Люберцах работает с понедельника по четверг с 8:00 до 12:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.