Сотрудники администрации Богородского округа сдали кровь в Балашихе

Донорская акция прошла 11 июня в Балашихе с участием сотрудников управления по социальным вопросам Богородского округа. Мероприятие состоялось в рамках подмосковной кампании «Сдай кровь и стань волонтером Подмосковья» в преддверии Всемирного дня донора 14 июня, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сотрудники управления по социальным вопросам Богородского округа присоединились к донорскому марафону вместе с коллегами из других муниципалитетов. Акция стартовала в Московской области накануне Всемирного дня донора крови, который ежегодно отмечается 14 июня.

Процедура донации была организована с соблюдением всех требований безопасности. Перед сдачей крови участники прошли анкетирование и ответили на вопросы о состоянии здоровья, образе жизни и перенесенных заболеваниях. Такой порядок позволяет обеспечить безопасность как для доноров, так и для реципиентов.

По словам участников, для них донорство стало продолжением профессиональной деятельности, связанной с поддержкой людей в трудной жизненной ситуации. Сотрудники отметили, что подобные акции помогают не только спасти чью-то жизнь, но и укрепляют чувство сопричастности к важному общему делу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил «Волонтеров Подмосковья» с первым юбилеем. Он сослался на слова президента России о том, что волонтеры — это опора страны, люди, вдохновляющие своим примером. 5 лет назад движение «Волонтеры Подмосковья» объединило общественные, добровольческие и молодежные организации. Только самых активных в их рядах — 56 тысяч человек. Волонтеры рядом в самые сложные моменты, заботятся о тех, кто нуждается в особой поддержке и внимании.

«На счету волонтерского движения Подмосковья почти 9 тысяч добрых дел. Это очень важная и своевременная помощь. Когда в 2022 году наши школьники предложили помочь жителям Донбасса, инициатива постепенно переросла в масштабный гуманитарный проект «Доброе дело». Сегодня он реализуется во многом благодаря команде волонтеров. За это время собрано и отправлено почти 8,5 тысяч тонн помощи. Ребята организуют сбор и сами отвозят грузы в новые регионы и на передовую. Мы со своей стороны стараемся поддерживать все добрые инициативы и проекты, отмечать самых активных и вовлеченных в жизнь нашего Подмосковья», — рассказал Воробьев.