Сосуды и сердце: в Роспотребнадзоре рассказали о пользе инжира

Сотрудники Роспотребнадзора рассказали, что инжир представляет из себя соплодие, изобилующее полезными веществами. В их числе — витамины К и В1, а также калий, магний и медь, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

По словам специалистов, употребление этого плода положительно сказывается на работе нервной системы, сердца, сосудов и системы пищеварения. Также инжир позволяет поддерживать кислотно-щелочное равновесие в организме.

Представители ведомства также рекомендовали не покупать инжир, который имеет запах вина. Такой аромат может говорить о перезрелости, объяснили эксперты.

Кроме того, соплодия не должны быть очень мягкими или чересчур твердыми. Лучше остановиться на среднем варианте, добавили в Роспотребнадзоре.