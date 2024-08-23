Сосуды и сердце: в Роспотребнадзоре рассказали о пользе инжира
Роспотребнадзор: инжир благоприятно влияет на нервную систему и сердце
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Сотрудники Роспотребнадзора рассказали, что инжир представляет из себя соплодие, изобилующее полезными веществами. В их числе — витамины К и В1, а также калий, магний и медь, сообщает «МК в Санкт-Петербурге».
По словам специалистов, употребление этого плода положительно сказывается на работе нервной системы, сердца, сосудов и системы пищеварения. Также инжир позволяет поддерживать кислотно-щелочное равновесие в организме.
Представители ведомства также рекомендовали не покупать инжир, который имеет запах вина. Такой аромат может говорить о перезрелости, объяснили эксперты.
Кроме того, соплодия не должны быть очень мягкими или чересчур твердыми. Лучше остановиться на среднем варианте, добавили в Роспотребнадзоре.