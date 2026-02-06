Сон сбился, а эмоции переполняют: как понять, что смартфон вредит здоровью

Универсальной нормы экранного времени для взрослых не существует — важен не подсчет часов, а влияние телефона на сон и психоэмоциональное состояние, сообщила РИАМО врач-сомнолог сети клиник «Персона» и «Прозрение», кандидат медицинских наук Ирина Фролова.

«Взрослым сложно установить единую норму в часах, так как смартфон давно стал рабочим и бытовым инструментом. Критерием является не время, а влияние на качество жизни и здоровья. Для детей и подростков время использования должно строго регулироваться взрослыми из-за несформированной нервной системы и рисков для зрения», — сказала Фролова.

Она добавила, что для взрослых ключевой показатель — состояние сна и эмоциональный фон. Если вечернее использование телефона приводит к бессоннице, а чтение лент — к росту тревоги, это явный признак, что привычки нужно менять независимо от количества часов.

«Задача не в том, чтобы объявить войну смартфону, который является неотъемлемой частью современной жизни, а в том, чтобы контролировать качество контента и время его потребления, особенно перед сном. Баланс и осознанность — лучшая профилактика цифровой зависимости», — резюмировала специалист.

6 февраля отмечается Всемирный день отказа от мобильного телефона, или Всемирный день без мобильного телефона. В этот день людям предлагают задуматься о том, что им дает мобильная связь и чего она их лишает, какую пользу она приносит обществу и какой вред может наносить здоровью — если не физическому, то психическому.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.