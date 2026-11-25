Регулярный режим и спокойные занятия за час до сна помогают высыпаться. Кровать лучше использовать только для ночного отдыха, сообщает «Вечерняя Москва» .

Врач-сомнолог, невролог Елена Царева и врач-сомнолог, кандидат медицинских наук Михаил Полуэктов объяснили, что качество сна зависит от его длительности и непрерывности, а не только от соотношения фаз. Частые пробуждения, после которых трудно заснуть, мешают восстановлению.

Сон делится на медленную фазу с тремя стадиями и быструю, с которой чаще связывают сновидения. Третья стадия медленного сна — самая глубокая: мышцы максимально расслабляются, в активности мозга преобладают медленные волны. За ночь человек проходит в среднем четыре–пять циклов по 90–120 минут. К утру доля быстрой фазы растет.

Специалисты рекомендуют ложиться и вставать примерно в одно время. Перед сном лучше отказаться от рабочих задач и домашних обязанностей в пользу спокойных приятных дел. Просмотр сериалов и листание соцсетей в постели могут ослаблять связь между кроватью и засыпанием.

Смарт-часы и фитнес-трекеры оценивают сон по движениям, пульсу и дыханию, но не измеряют его структуру точно. У некоторых моделей точность определения стадий составляет около 80% или ниже.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.