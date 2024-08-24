Сомнолог Царева рассказала, как принимать мелатонин для улучшения сна

Врач-сомнолог Елена Царева рассказала, что некоторым пациентам мелатонин назначают для того, чтобы отрегулировать циркадные ритмы и помочь им наладить режим сна, сообщает «Вечерняя Москва».

«Мелатонин поможет людям, которые хотят ложиться спать раньше или только прилетели из отпуска, где пересекли несколько часовых поясов. Принимая его на протяжении двух дней, мы можем ускорить выработку собственного мелатонина — быстрее достигать сонливости и засыпать раньше», — объяснила эксперт.

Царева отметила, что не всегда мелатонин начинает действовать с первого дня приема, но, несмотря на это обстоятельство, все равно его прием должен быть кратковременным.

На время употребления мелатонина сомнолог рекомендовала отказаться от кофеина и учесть, что если параллельно принимаются другие препараты, имеющие седативный эффект, они усилят свои действия, поэтому мелатонин, как правило, принимают за 30-40 минут до сна.

Желательно сразу же после приема гормона сократить воздействие света на сетчатку глаза — в прямом смысле выключить свет, удобно лечь, укрыться одеялом, закрыть глаза и больше не открывать. В этом случае эффективность препарата повысится и сократится период выстраивания графика сна.