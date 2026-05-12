Сомнолог рассказал, как наладить сон при стрессе
Кандидат медицинских наук, врач-сомнолог Дмитрий Яковлев рассказал, как восстановить режим сна на фоне стресса и тревожной повестки, сообщает Sputnik.
Каждый второй россиянин сталкивается с бессонницей, отмечают эксперты. По словам Дмитрия Яковлева, напряженная геополитическая обстановка, тревожный информационный фон и постоянное использование гаджетов усиливают стресс и нарушают сон.
«В первую очередь, это убрать информационный фон, напрягающий наше сознание и напрягающий наше общее состояние, убрать факторы, вводящие наш организм в стресс. То есть не акцентироваться на каких-то информационных поводах, факторах стресса хотя бы за час, а лучше два часа до сна. Убрать гаджеты, либо, если уже привыкли быть с гаджетами в руках, все-таки почитать какой-то более спокойный, развлекательный, отвлекающий контент для того, чтобы создать более спокойную обстановку при отходе ко сну», — посоветовал Яковлев.
Он также подчеркнул важность стабильного режима.
«Необходимо соблюдение режима сна: ложиться в одно и то же время, вставать в одно и то же время даже в выходные дни. И достаточное время, отведенное на сон, тоже способствует нормализации сна», — рекомендовал сомнолог.
Регулярность и снижение вечерней информационной нагрузки помогают восстановить качество сна и общее самочувствие.
