Сомнолог предупредил, что «выспаться с запасом» на выходных не получится

Сомнолог: смещать время сна можно максимум на два часа, иначе собьется режим

Врач-сомнолог Павел Кудинов в разговоре с корреспондентом РИАМО объяснил, почему на выходных у людей не получается «выспаться с запасом».

«Выспаться впрок вперед у вас не получится. Отоспать тот недосып, который был в течение недели, действительно возможно», — объяснил Кудинов.

Наступает пятница. Соответственно, завтра на работу идти не надо. Можно лечь попозже. В субботу идти на работу не надо. Можно встать попозже. Встали позже — рано тоже спать не захочется, поздно ложимся. В воскресенье поздно встали. Наступил вечер, в понедельник на работу, и надо лечь пораньше, но организм не хочет, он выспался, потому что биологические часы запускаются моментом пробуждения, рассказал врач.

«Соответственно, от того, во сколько вы проснулись, зависит то, во сколько вы захотите спать», — пояснил сомнолог.

Он добавил, что в целом сбивать режим сна и бодрствования не рекомендуется. Смещать время пробуждения без последствий можно максимум на два часа.

При этом Кудинов посоветовал не позже просыпаться, а раньше ложиться, потому что именно так можно улучшить качество сна.