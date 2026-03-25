Сомнолог объяснила, чем вызвана сонливость в начале весны

Врач связала апатию и сонливость в начале весны с нехваткой света и витамина D

Врач-сомнолог, кандидат медицинских наук София Черкасова объяснила, почему в начале весны многие испытывают апатию и дневную сонливость. По ее словам, это связано с последствиями зимы и нехваткой света, сообщает RT .

Специалист отметила, что в осенне-зимний период у части людей развивается сезонное аффективное расстройство из-за сокращения светового дня.

«Если мало света, то в организме вырабатывается больше гормона сна — мелатонина и меньше гормона счастья — серотонина. Поэтому человек может чувствовать себя апатичным, иметь дневную сонливость и т. д.», — объяснила Черкасова.

Сомнолог добавила, что после зимы у многих наблюдается авитаминоз, в частности сниженный уровень витамина D.

«Это может быть связано с апатией, сонливостью и прочими характерными симптомами. Так что в целом люди еще не отряхнулись от зимы», — заключила врач.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.