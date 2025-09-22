Сомнолог объяснил, как быстро избавиться от сонного паралича

Врач-сомнолог, профессор Роман Бузунов рассказал, что сонный паралич не опасен и объяснил, как быстрее выйти из этого состояния и снизить вероятность его повторения, сообщает Общественная Служба Новостей .

Сонный паралич — это состояние, при котором человек не может двигаться или дышать произвольно при засыпании или пробуждении, хотя находится в сознании. Часто это сопровождается тревожными галлюцинациями, например ощущением присутствия постороннего или давлением на грудь.

Профессор Роман Бузунов отметил, что сонный паралич не представляет угрозы для здоровья и не связан с психическими расстройствами. Это физиологическое явление возникает из-за рассинхронизации работы разных участков мозга при переходе между сном и бодрствованием, особенно на фоне недосыпа или нарушенного режима сна.

«Когда человек просыпается, часть мозга уже бодрствует, а другая еще спит. В этот момент сохраняется нейрохимический блок между головным и спинным мозгом, поэтому тело обездвижено, а сознание уже воспринимает окружающее», — пояснил Бузунов.

Он добавил, что галлюцинации часто связаны с тревогой и самопрограммированием, когда человек ожидает увидеть «демона сонного паралича» после прочтения информации в интернете. Иногда вместо чудовищ могут привидеться знакомые люди или просто ощущаться чье-то присутствие.

Чтобы быстрее выйти из сонного паралича, Бузунов советует двигать глазами, моргать, прищуриваться или использовать мимику. Это помогает быстрее восстановить контроль над телом. По словам врача, знание о природе этого состояния и умение справляться с ним снижают тревожность.

Для профилактики сонного паралича эксперт рекомендует соблюдать стабильный режим сна, высыпаться, избегать стресса и по возможности не спать днем. Сонный паралич чаще возникает при дефиците сна, смене часовых поясов или нарушении привычного графика отдыха.