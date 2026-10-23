Сомнолог Кудинов: привычка бодрствовать в кровати мешает засыпать

Врач-сомнолог Павел Кудинов предупредил: работа и другие занятия в кровати после пробуждения могут затруднять засыпание у людей, склонных к бессоннице, сообщает RT .

По словам специалиста, ритуал отхода ко сну помогает закрепить связь между кроватью и сном. Если человек подолгу лежит и занимается делами, такой условный рефлекс не формируется. Вечером организму сложнее понять, пора ли спать.

Когда человек встает, включает свет и приступает к привычным делам, он запускает процессы синхронизации биологических ритмов. Они регулируют время до отхода ко сну и формируют вечернюю сонливость. Если начать активность позже, вовремя заснуть не получится, предупредил Кудинов.

«Отказываться от этой привычки надо не постепенно, а просто закрыть этот вопрос — вставать и заниматься делами. Это имеет смысл тогда, когда человек склонен к проблемам со сном», — заключил врач.

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