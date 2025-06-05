Сомнолог Калинкин: для комфортного сна в жару стоит использовать шторы

Руководитель центра медицины сна МГУ им. Ломоносова Александр Калинкин рассказал, как засыпать в период аномальной жары без кондиционера.

Как отметил эксперт, на качество сна влияет как жара, так и холод, поэтому повышение и понижение температуры воздуха сказывается на состоянии сна. Оптимальной температурой для комфортного сна считается +18-20 градусов.

Не стоит забывать и об индивидуальных особенностях. Например, некоторым людям требуется более высокая температура, и многие летом даже укрываются одеялом. По мнению эксперта, помимо температуры, важно поддерживать и уровень влажности в помещении. Оптимальным уровнем является от 40 до 70%.

Сомнолог рекомендовал в жаркие дни зашторить окна, чтобы облегчить процесс сна и ограничить нагревание мест в комнате, в которых отдыхает человек.

«Если у человека нет кондиционера, то следует использовать различные ткани, простыни, которые смачиваются и укладываются на окна, на батарею — это элемент охлаждения пространства. Также не стоит забывать про холодный душ перед сном, который помогает справиться с летним зноем», — добавил специалист в эфире радио Sputnik.