В Петербурге 25 сентября откроют музей Артура Чилингарова

В Санкт-Петербурге 25 сентября, в день рождения Артура Чилингарова, откроется музей-кабинет исследователя Арктики. В этот же день Полярной академии при РГГМУ планируют присвоить его имя, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Экспозицию разместили в кабинете, где Чилингаров работал в Полярной академии, вошедшей в состав Российского государственного гидрометеорологического университета в 2015 году. Идея создать музей появилась после его смерти.

В вузе решили сохранить память о полярнике и показать его не только как известного исследователя, но и как человека. В экспозиции представлены личные вещи: очки, трубка, письма, записная книжка, фотографии и незаточенный карандаш.

«Артур Чилингаров был очень душевным человеком. С ним было комфортно и хорошо общаться. Он никогда не был высокомерным, очень простой был человек», — рассказала начальник управления делами РГГМУ Юлия Мухартовене.

Среди экспонатов — карта арктической экспедиции с автографами коллег, флаг, аналог которого устанавливали на дне Северного Ледовитого океана, фигурки белых медведей с рабочего стола и мантия почетного профессора, врученная в 2012 году. Часть предметов передали родственники и коллеги ученого.

«Все это действительно принадлежало ему. Даже карандаш мы не затачивали — он остался таким, каким был», — добавила Мухартовене.

Экспозицию ориентируют прежде всего на студентов и школьников, чтобы через личные вещи и истории заинтересовать их изучением Арктики.

