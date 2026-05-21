Разумишкин отправил открытку с Книжного салона в Петербурге

21 мая в 12:00 в Петербурге открылся Книжный салон. Одним из гостей стал вице-губернатор Евгений Разумишкин. Он принял участие в проекте «Литературная почта» и отправил открытку родителям.

«Отправляю сегодня открытку родителям, у меня традиция — так делать со всех значимых мероприятий и из путешествий. Сегодня это особенно приятно, так как всегда очень любил „Книжный салон“, очень нравится выбирать книги общаться с писателями, иллюстраторами», — поделился Разумишкин.

Вице-губернатор также выразил мнение, что традиционная бумажная почта сохранится, хотя пользователей станет меньше. По его словам, в книгах, письмах и открытках есть живое ощущение, которое невозможно заменить.

Главной темой Книжного салона 2026 года стал Год единства народов России. На центральном арт-объекте в буквах русского алфавита представлены 190 национальностей, проживающих в стране. В программе форума — юбилеи писателей: 200 лет со дня рождения Михаила Салтыкова-Щедрина, 225 лет Владимиру Далю и 135 лет Михаилу Булгакову.

