Союз пациентов попросил Путина отказаться от изменения системы ОМС

Союз пациентов обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой скорректировать законопроект, предусматривающий изменения системы ОМС. Он указал на риски передачи полномочий страховых компаний территориальным фондам, сообщает РБК .

Ранее Минздрав разработал законопроект, который вносит поправки в закон «Об обязательном медицинском страховании». Согласно изменениям, главы регионов смогут передать полномочия страховых медицинских организаций территориальным фондам обязательного медицинского страхования.

Документ сопровождает проект бюджета фонда ОМС на ближайшие 3 года. Он был внесен в Госдуму в конце сентября. В Минздраве считают, что если работа страховых компаний будет исключена из системы ОМС, то в бюджете останется больше средств.

По действующим правилам средства, которые идут на оказание бесплатной медицинской помощи россиянам, распределяются из федерального фонда ОМС региональным фондам, а страховые медорганизации являются некими администраторами, которые играю роль посредника между пациентом и медицинской организацией.

Союз пациентов утверждает, что изменения фактически приведут к удалению из системы ОМС страховых организаций, которые «полностью ориентированы на защиту прав пациентов». По мнению союза, фонды ОМС не смогут выполнять качественно функционал страховых медорганизаций.

Ранее Минздрав опроверг изменения в правилах оформления больничных листов. Ведомство не подтвердило планы по сужению перечня заболеваний, при которых оформляется временная нетрудоспособность, включая состояния с выраженной лихорадкой.

