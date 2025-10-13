Минздрав опроверг изменения в правилах оформления больничных листов

сегодня в 22:54

Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов официально опроверг информацию о внесении изменений в порядок оформления листков нетрудоспособности, сообщает ТАСС .

Ранее в СМИ появились сообщения о якобы расширенном перечне причин для получения больничного, включая лечение в санаториях, уход за пожилыми родственниками, карантин, протезирование и усыновление.

«Указанная информация не соответствует действительности, никаких изменений в порядок оформления больничных листов не вносилось», — подчеркнул представитель Минздрава.

Он также опроверг планы по сужению перечня заболеваний, при которых оформляется временная нетрудоспособность, включая состояния с выраженной лихорадкой.

Ведомство подтвердило, что действующие правила оформления больничных листов остаются неизменными, и призвало граждан проверять официальную информацию на ресурсах Минздрава России.