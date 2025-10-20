«Со справкой никуда не возьмут»: психиатр объяснила, почему это не так

Многие боятся обращаться к психиатру, опасаясь, что это закроет путь к карьере, однако данные пациентов засекречены, а ограничения вводятся только при тяжелых состояниях, сообщила РИАМО врач-психиатр онлайн-платформы «Твой Doc» Екатерина Кожадей.

Ранее СМИ писали, что среди представителей поколения Z появилось необычное увлечение — «дуркинг». Молодые люди по собственному желанию ложатся в психиатрические больницы. Они хотят таким образом избавиться от накопившегося напряжения и предотвратить эмоциональное истощение.

«Справка из психиатрической больницы и влияние на карьеру — это тоже тема, вокруг которой много мифов. Все данные психиатрических больниц закрыты, они составляют медицинскую тайну. Запросить их могут только по решению суда или по запросу следственных органов. Сама справка из психиатрической больницы не означает, что человек не сможет работать. Все зависит от конкретного диагноза, состояния и должности, на которую он претендует. Если состояние позволяет — человек работает, если нет — врач определяет ограничения», — сказала Кожадей.

Она добавила, что здесь важно учитывать законодательные аспекты.

«Да, есть диагнозы, при которых нельзя занимать определенные должности, но говорить, что „со справкой никуда не возьмут“, — это преувеличение. Если состояние тяжелое, инвалидизирующее, и человек уже имеет инвалидность, тогда, конечно, он не сможет выполнять прежние функции. Но сейчас действуют программы, которые помогают людям с ментальными особенностями — их социализируют, помогают трудоустроиться. Это важный и позитивный шаг: такие люди не остаются брошенными, государство их поддерживает», — отметила специалист.

По ее словам, есть люди, которые притворяются больными. В психиатрии это называется установочным поведением: когда человек сознательно изображает симптомы, пытаясь добиться определенной цели.

«Такое действительно встречается, и врачи с этим работают. Опытные психиатры видят различия между истинной психопатологией и симуляцией. Существуют признаки, по которым специалист может заподозрить установочное поведение. Можно почитать про эксперимент Розенхана — он хорошо показывает, как общество и система реагируют на тему психиатрии и симуляции заболеваний», — заключила Кожадей.

