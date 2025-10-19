«Дуркинг»: зумеры ложатся в психбольницы в борьбе с эмоциональным истощением

Среди представителей поколения Z появилось необычное увлечение под названием «дуркинг». Оно активно обсуждается в соцсетях и заключается в том, что молодые люди по собственному желанию ложатся в психиатрические больницы. Их цель — избавиться от накопившегося напряжения и предотвратить эмоциональное истощение, сообщает «Коммерсант» .

По словам одной из пациенток, такой способ — госпитализация — помогает отдохнуть в том числе от информационного пространства, так как смартфоны изымаются сотрудниками. При этом условия содержания не отличаются от обычных больниц.

За такой отдых в коммерческих медцентрах придется заплатить от 10 до 15 тыс. рублей в сутки, если выбрать обычную палату. Впрочем, можно воспользоваться услугами государственных психдиспансеров — там помощь оказывают бесплатно по полису ОМС.

Даже в частных клиниках пациентов кладут в стационар только при наличии медицинских показаний, например, при выраженной тревожности или депрессии. Важно понимать, что антидепрессанты не работают мгновенно. Эффект от них появляется минимум через месяц регулярного приема — обычно между 4 и 8 неделями. Но такие пациенты ждут результата уже после первой выпитой таблетки. Среди молодежи эта проблема усугубляется еще и тем, что многие из них употребляют наркотические вещества.

Стоит отметить, что после госпитализации пациент не сможет уйти из психиатрической больницы раньше срока, даже если сам этого захочет. Есть и другой нюанс — если человек будет слишком активно возмущаться порядками в клинике или протестовать против назначенных процедур, врачи могут посчитать это признаком психического расстройства и продлить курс терапии.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.