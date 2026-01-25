Сначала похож на простуду: врач о смертельном вирусе Нипах

Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков пояснил, что вирус Нипах, которые диагностировали в Индии нескольким пациентам, представляет особую опасность для человека и обладает высокой летальностью, потому что его сложно диагностировать вовремя, сообщает «Вечерняя Москва».

Ранее в Индии зафиксировали первый смертельный случай от нового вируса Нипах, от которого нет вакцины. По данным ВОЗ, показатель смертности при этом заболевании оценивается от 40 до 75%.

Как уточнил доктор, первые симптомы вируса напоминают обычный грипп, ОРВИ или Covid-19. У человека поднимается температура, появляются боли в мышцах, общая слабость и недомогание, кашель, боль в горле и насморк. Именно это делает вирус опасным. Схожесть с обычными заболеваниями мешает определить его вовремя.

«При таких проявлениях сложно понять, чем именно заболел человек, поэтому лечение недуга затягивается, а в более запущенных формах вирус запускает процесс поражения центральной нервной системы и респираторных путей», — предупредил Крючков.

По его словам, в итоге у зараженного развиваются острая дыхательная недостаточность и тяжелое поражение головного мозга. Помочь пациенту при таких проявлениях становится сложно, поэтому летальность вырастает в несколько раз.

