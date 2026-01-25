Первую смерть от вируса Нипах зафиксировали в Индии

В Индии зафиксировали первый смертельный случай от нового вируса Нипах, от которого нет вакцины, сообщает Mash .

По информации ВОЗ, показатель смертности при этом вирусе оценивается от 40 до 75% — в зависимости от возможностей для эпиднадзора и клинического управления там, где Нипах появился. Передается это заболевание как от летучих грызунов, так и от свиней, а еще через зараженную пищу или от человека к человеку.

Лекарства от вируса также нет. Некоторые СМИ отмечают, что одна из зараженных в Калькутте впала в кому, а потом умерла.

На карантине в городе, ставшим одной из популярнейших точек у российских туристов в прошлом году, сейчас находятся сотни человек. За 12 месяцев в Калькутте отдохнула 41 тыс. россиян. Сейчас в городе находятся около 5 тыс. граждан РФ.

Власти Индии пытаются сдержать вспышку неизлечимого вируса Нипах.

