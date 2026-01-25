В Индии пытаются сдержать вспышку неизлечимого вируса Нипах
Фото - © Илья Старков / Фотобанк Лори
Индийские власти пытаются сдержать выявленную вспышку неизлечимого вируса Нипах, в штате Западная Бенгалия количество случаев заражения увеличилось до пяти, сообщает Газета.ru.
Как пишет газета The Independent со ссылкой на чиновников, после того как 19 января диагностировали первый случай, почти 100 человек получили указание соблюдать домашний карантин. Троих последних заразившихся вирусом положили в больницу на востоке Калькутты. А двое, которые заразились первыми, находятся в отделении интенсивной терапии.
По словам высокопоставленного чиновника департамента здравоохранения штата, состояние заразившегося медбрата улучшается. А пациентка все еще находится в крайне тяжелом состоянии.
Вирус Нипах передается от животных к человеку и легко распространяется между людьми. По симптомам он похож на острую инфекцию: повышается температура, появляются головная и мышечная боль. В тяжелых случаях может быть воспаление мозга, приводящее к коме в течение 24–48 часов.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.